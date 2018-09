” نيمار” لا ينام في فرنسا.. ومدربه قلق من معركة ليفربول

كشف مدرب نادي باريس سان جرمان، الألماني توماس توخيل، أن نجمه البرازيلي نيمار، غاب عن مباراة، أمس، ضد سانت إتيان في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب قلة النوم.

وقال توخيل بعد فوز فريقه على ضيفه برباعية نظيفة، أن نيمار “لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وتحدثنا في الصباح (الجمعة)، وعادة ما يقول لي نعم أريد أن ألعب، إلا أنه هذه المرة قال لا أعرف”.

وتابع “عندما يقول لي نيمار ذلك، فهذا بمثابة جرس إنذار في ذهني! تحدثنا بكل صراحة، وقلت له أن في إمكانه اللعب لمدة 45 دقيقة، لكن في حال لم يكن يشعر بشكل جيد، لن أقدم على أي مخاطرة”.

وأوضح المدرب الألماني أن سبب قلة النوم يعود إلى عدم تأقلم نيمار مع التوقيت في فرنسا بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض مباراتين وديتين ضد الولايات المتحدة (2-صفر) والسلفادور (5-صفر). وأقيمت المباراتان في الولايات المتحدة.

ولم يبد المدرب الألماني الذي يقود الفريق الفرنسي في موسمه الأول، قلقا حيال جاهزية لاعبيه البرازيليين للمشاركة الثلاثاء ضد الضيف ليفربول الإنجليزي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

