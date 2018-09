يخوض نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على توتنهام، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلى”، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ومن المتوقع أن يخوض ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لنادى توتنهام، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: ميشيل فورم فى حراسة المرمى – يان فيرتونخين – دافينسون سانشيز – توبى آلديرفايريلد – موسى ديمبيلى – بِن دافيز – إيريك داير – كريستيان إيريكسين – كيران تريبيير – هارى كين – لوكاس مورا.

فى حين ينتظر أن يخوض يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى – روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت آرنولد – جورجينو فينالدوم – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – ساديو مانى – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ويفتقد توتنهام فى مباراة اليوم جهود الحارس الفرنسى هوجو لوريس، والجناح الانجليزى ديلى آلى ولاعب الوسط الفرنسى موسى سيسوكو بسبب الاصابة.

The post التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد ليفربول اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية