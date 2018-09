غوارديولا: سانيه لاعب مهم ويستطيع فرض نفسه في تشكيلة الفريق

أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، ثقته بقدرة لاعبه الألماني لوروا سانيه على فرض نفسه في تشكيلة الفريق بعد معاناته هذا الموسم لحجز مكان أساسي.

وكان سانيه (22 عاما) أحد أبرز المساهمين في تتويج سيتي الموسم الماضي، واختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.

وحقق سيتي 3 انتصارات وتعادل في المراحل الأربع الأولى من البريميرليغ هذا الموسم، ويستعد السبت لاستضافة فولهام في الخامسة.

وفي مباريات هذا الموسم، لم يشارك سانيه أساسيا سوى في مباراة درع المجتمع ضد تشلسي (فاز بها 2-صفر)، وشارك بديلا في المباريات الثلاث الأولى في الدوري، وغاب بشكل كامل عن المباراة الرابعة ضد نيوكاسل (2-1).

وقال المدرب الإسباني: “من الطبيعي أن يسأل الناس عنه بعدما حصل الموسم الماضي، لوروا كان مهما جدا، ومازال مهم جدا، وسيكون كذلك بالنسبة إلى النادي”.

وأضاف: “هو تحد بالنسبة إليه، ليس فقط بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الجميع، ثمة العديد من المهاجمين ولاعبي خط الوسط الجيدين، والموسم يتم تقييمه على مدى 11 شهرا، وليس فقط ثلاثة أسابيع أو شهر واحد”.

وعزز سيتي تشكيلته هذا الموسم بضم الجناح الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، ليكون زميلا للاعبين من أمثال البرتغالي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ، والبلجيكي الغائب حاليا بسبب الإصابة، كيفن دي بروين.

