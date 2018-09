كارلوس راموس يعود للتحكيم بعد أيام من واقعة “سيرينا وليامز “

بعد أقل من أسبوع على المشادة الكلامية الحادة مع سيرينا وليامز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، عاد الحكم البرتغالي كارلوس راموس إلى ملاعب التنس في كأس ديفيز، حيث قاد مباراة بين اللاعبين الكرواتي مارين شيليتش ونظيره الأميركي فرانسيس تيافوي، في ثاني مباريات نصف نهائي كأس ديفيز.

وتعرضت نجمة التنس الأميركية لعقاب تاريخي من حكم المباراة، بعد أن وصفت راموس بأنه “كاذب” و”سرق نقطة منها”، بعد أن اتهمها بالحصول على تعليمات من المدرب أثناء المباراة التي جرت السبت الماضي.

وكلف هذا التصرف وليامز عقوبة تسببت بتقدم اليابانية ناعومي أوساكا بنتيجة 5-3 في المجموعة الثانية، السبت الماضي، وحافظت اللاعبة اليابانية (20 عاما) على هدوئها لتحقق نصرا تاريخيا على النجمة الأميركية.

