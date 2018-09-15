أبو سليم يضم خزام لصفوفه

تعاقد نادي أبو سليم مع لاعب الوسط أحمد خزام قادماً من فريق الشط، كما ضمَّ لاعبَ الاتحاد محمد خالد لتمثيل الفريق الموسم المقبل.

وقدّم أبو سليم اللاعبين داخل مقر النادي في سعيه للدخول في غمار الدوري الممتاز للمرة الأولى؛ بانتدابه لاعبين جدد.

وتألق خزام الموسم الماضي مع الشط، وساهم بفاعلية ببقائه في دوري الأضواء، بينما خاض اليافع محمد خالد تجربة مميزة مع نجوم أجدابيا بنظام الإعارة، ولعب دوراً مؤثراً في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ليواصل أبوسليم الرياضي مساعيه لبناء فريق متجانس يتأهّب للمشاركة في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

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