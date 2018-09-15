اخبار الرياضة

أبو سليم يضم خزام لصفوفه

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي أبو سليم مع لاعب الوسط أحمد خزام قادماً من فريق الشط، كما ضمَّ لاعبَ الاتحاد محمد خالد لتمثيل الفريق الموسم المقبل.

وقدّم أبو سليم اللاعبين داخل مقر النادي في سعيه للدخول في غمار الدوري الممتاز للمرة الأولى؛ بانتدابه لاعبين جدد.

وتألق خزام الموسم الماضي مع الشط، وساهم بفاعلية ببقائه في دوري الأضواء، بينما خاض اليافع محمد خالد تجربة مميزة مع نجوم أجدابيا بنظام الإعارة، ولعب دوراً مؤثراً في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ليواصل أبوسليم الرياضي مساعيه لبناء فريق متجانس يتأهّب للمشاركة في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك