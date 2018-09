فيديو.. محمد صلاح يصل ملعب مباراة توتنهام ضد ليفربول

وصل النجم المصرى محمد صلاح، مع فريق ليفربول إلى ملعب “ويمبلى”، الذى يستضيف مباراة توتنهام التى تنطلق فى الواحدة والنصف ظهراً، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الخامس على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى والانفراد بصدارة “البريميرليج”، بجانب رد اعتباره بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها على الملعب ذاته أمام توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى النسخة الماضية من البطولة.

ويتطلع ليفربول لتجاوز الأختبار الحقيقى الأول فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، والحصول على دفعة معنوية هائلة قبل مباراته المرتقبة الثلاثاء المقبل بملعب “آنفيلد” أمام باريس سان جيرمان الفرنسى ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

