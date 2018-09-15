نادي زوارة يُشرف على سباق الحلبة للفروسية

أشرف نادي زوارة للفروسة، بمشاركة فرسان المنطقة الغربية، على سباق الحلبة الذي من المقرر أن يقام كل يوم جمعة، مدة شهرين متتالين.

النادي فتحَ أبوابَه لجميعِ مُلَّاكِ الجيادِ، خاصّة الليبيينَ منهم، ويسعى بكلِّ جُهده أنْ يستقطِبَ أكبرَ عددٍ من الفرسانِ، لجميع الأعمار.

وتتكون البطولةُ بصفة عامّة، من 15 جولةً، منهمُ العربيُّ الأصيلُ، وشوط للفلاوة الصغار، وشوط للخيولِ العربيّةِ الأصيلةِ للسرعة، وشوط للخيول المحلية التابعة للملّاك الليبيين في فئة الألف متر، وغيرها من الجولاتِ والفئات الأخرى.

جوائزُ البطولةِ نوعان منها ما يُقدم بشكل فوري مباشرة بعد الأشواط وإعلانِ الفائزِ، ومِنها ما ستقدّم في آخرِ البطولة بعد انتهاء جميع المنافسات.

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