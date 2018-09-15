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أسباب صحية وراء غياب نيمار في مباراة سانت إتيان

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثارَ غيابُ نيمار عن المباراة التي فاز فيها فريقه باريس سان جيرمان على نادي سانت إتيان، ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، العديدَ من التساؤلات.

وفي هذا الخصوص، صرّح المدير الفني للاعب البرازيلي توماس توخل أنّ اللاعب تغيّب عن المباراة الأخيرة للفريق، بسبب نقص النوم الذي يعاني منه.

وأكّد توخل أن نيمار جينيور لم يكن مستعدا بَدَنيّا لخوض المباراة، بعد أن عانى في الأيام الماضية، من مشكلة فارق التوقيت، بمشاركته مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدوليّة، حيث خاض مباراتين ودّيتين ضد الولايات المتحدة والسلفادور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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