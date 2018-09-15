برشلونة ينجو من فخ ريال سوسيداد وينفرد بصدارة الليجا مؤقتا

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أنويتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف مبكر عن طريق أرتيز إلوستوندو فى الدقيقة 12، ونجح برشلونة في إدراك التعادل عبر لويس سواريز في الدقيقة 63 قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة ينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلتقي مع أتلتيك بيلباو مساء اليوم، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 4 نقاط.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو – بيكيه – أومتيتى – البا

خط الوسط: رافينيا – راكيتيتش – سيرجى روبرتو

خط الهجوم: ديمبلى – لويس سواريز – ميسي

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