تشليسي وليفربول يواصلان التربع على صدارة الدوري الإنجليزي

العنوان-لندن

قاد البلجيكي إيدين هازارد فريقه تشيلسي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه كارديف سيتي بنتيجة (4-1) مساء السبت على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هازارد 3 أهداف لفريقه في الدقائق 37 و44 و80، وأضاف ويليان الهدف الرابع (ق84)، بعدما تقدّم كارديف أوّلا عن طريق سول بامبا (ق16).

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة، ليخطف الصدارة من ليفربول بفارق الأهداف، والذيواصل بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي”، في افتتاح الجولة الخامسة.

وسجّل هدفي ليفربول كل من جورجينيو فاينالدوم (ق39) وروبرتو فيرمينو (ق54)، فيما أحرز إيريك لاميلا هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 90+3.

وسيحصل واتفورد (12 نقطة) على فرصة الانضمام إليهما عند مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق، أمّا كارديف سيتي فتوقّف رصيده عن نقطتين.

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