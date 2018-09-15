مانشتسر سيتي يفوز بسهولة على فولهام بثلاثية

حقق مانشتسر سيتي فوزا سهلا على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإتحاد” في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي 2-0، بهدفي ليروى ساني في الدقيقة الثانية، وديفيد سيلفا في الدقيقة 21.

وفى الشوط الثاني احرز رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ15.

وانتهت باقي المواجهات التي أقيمت في نفس التوقيت، على النحو التالي:

نيوكاسل يونايتد 1 2 أرسنال

هدرسفيلد تاون 0 1 كريستال بالاس

بورنموث 4 0 ليستر سيتي

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