مايويذر يعود إلى حلبة الملاكمة بمبلغ “خرافي”

أعلن الملاكم الأميركي الشهير فلويد مايويذر، مؤخرا، نيته العودة من الاعتزال لخوض نزال مع نظيره الفلبيني ميني باكياو في اليابان، خلال ديسمبر المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن جائزة النزال المثير ستكون من تسعة أرقام، أي أنه قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وكان مايويذر قد فاز على الملاكم باكياو في سنة 2015 وهو ما يجعل النزال المقبل فرصة سانحة ليحقق البطل الفلبيني “ثأرا” رياضيا.

من ناحيته، صرح باكياو أنه جاهز لخوض نزال مع الملاكم الأميركي في حال قرر العودة مجددا إلى الحلبة، وهو ما يعني أن الطريق باتت سالكة أمام المواجهة المثيرة.

وحقق نزال سنة 2015 الشهير إيرادات فلكية جلبت للاعبين مبلغا ضخما قدر بـ300 مليون دولار لكن مبلغ المواجهة المقبلة ما يزال غير محدد على نحو دقيق.

وفي العام الماضي، انتصر الملاكم البالغ من العمر 41 عاما على غريمه الإيرلندي كونور مكغريغور، بالضربة الفنية القاضية، في نزال شهير سمي بنزال المليار، أقيم في لاس فيغاس الأميركية.

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