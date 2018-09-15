الـ2 من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري الليبي

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، الـ2 من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019.

وأفصح الاتحاد الليبي عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر لكرة القدم، محددا يوم الـ28 من سبتمبر الحالي موعدا لإقامتها، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وبيّن الاتحاد الليبي أنه سيختار كلا من فريق النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس ملعبا لكل منهما؛ لإقامة المباراة، وتجرى قرعة لتحديد الملعب.

يُذكر أن فريق النصر حاز لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017/2018 الذي انتهى في يونيو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية