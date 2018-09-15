الأهلي طرابلس يتعاقد مع مدافع فرنسي

قالت مصادر من النادي الأهلي طرابلس لـ218، إن الإدارة تعاقدت رسميا مع المدافع الفرنسي عبدولاي دياكيتي، بناء على رغبة المدرب إيهاب جلال الذي أشرك اللاعب في آخر وديتين للأهلي بمعسكره التدريبي في مصر.

وأفاد ذات المصدر أن دياكيتي سيخضع يوم غذ إلى الكشوفات الطبية اللازمة ليتم بعدها الإعلان رسميا عن انضمامه للأهلي طرابلس.

وكان دياكيتي صاحب الـ24 عاما قد وقع عقدا مع النادي الأفريقي التونسي، ولكن الصفقة فشلت لأن اللاعب الدولي خاض 5 مباريات فقط مع منتخب فرنسا الأولمبي، وقانون الاتحاد التونسي بالنسبة للمحترفين يوجب خوض 10 مباريات دولية على الأقل إن لم يكن اللاعب يحمل الجنسية التونسية.

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