الشباب مهدد من “فيفا” بسبب اللافي

أخبار ليبيا24- خاص

سيمثل ملف الدولي الليبي، مؤيد اللافي، أول أزمة أمام خالد البلطان، العائد لرئاسة الشباب.

وكان الشباب قد أعلن، خلال الميركاتو الصيفي الأخير، تحويل اللافي إلى “لاعب استثمار”، واكتمال قائمة الفريق من المحترفين الأجانب الثمانية.

ورفض وكيل اللافي حينها قرار النادي، معتبرًا أنه مخالفة، تستوجب التصعيد إلى “فيفا”، مطالبًا بدفع مبلغ محدد، من أجل فك ارتباط الطرفين بالتراضي، لكن ظروف الشباب المالية حالت دون ذلك.

في هذا الصدد، حذر الباحث في لوائح الـ”فيفا” رئيس الشباب الجديد أحمد الأمير ، من تجاهل هذه القضية، لأنه إذا تم تصعيدها لـ”فيفا” فحتمًا ستكون هناك عقوبة بالمنع من التسجيل، على حد قوله، مطالبًا بالتعامل مع هذا الملف بجدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24