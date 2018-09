فرنسا تتأهل للدور النهائي بكأس ديفيز

المتوسط:

تمكنت فرنسا حاملة اللقب من التأهل إلى الدور النهائي لمسابقة كأس ديفيز في كرة المضرب، بتقدمها على ضيفتها إسبانيا 3-0 اليوم السبت في ختام اليوم الثاني من الدور نصف النهائي.

وحسم الثنائي الفرنسي نيكولا ماهو وجوليان بينيتو مباراة الزوجي مع الثنائي الإسباني فليسيانو لوبيز ومرسيل غرانوليرس بفوزهما بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها: 6-0، و6-4، و7-6.

وكانت فرنسا قد تقدمت أمس الجمعة بنتيجة مباراتي الفردي، بعد فوز بونوا بير على بابلو كارينيو بوستا، ولوكاس بوي على روبرتو باوتيستا أغوت.

وأحرزت فرنسا اللقب أربع مرات، أعوام 1991 و1996 و2001 و2017، من أصل 19 مباراة نهائية خاضتها.

وتلتقي فرنسا في النهائي الذي يقام بين 23 و25 نوفمبر القادم، مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين كرواتيا والولايات المتحدة وتتقدم الأولى 2-1.

وافتقدت إسبانيا في نصف النهائي لأبرز لاعبيها المصنف أول عالميا رافائيل نادال الذي لم يشارك في المسابقة بعدما اضطرته إصابة في الركبة اليمنى للانسحاب من مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، أمام الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو الأسبوع الماضي.

