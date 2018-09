المتوسط:

شهد نادي ليفربول الإنجليزي في مباراته اليوم السبت ضد مضيفه توتنهام، بوادر أزمة بين نجمي الفريق برغم الفوز بهدفين مقابل هدف.

وقاد المهاجم السنغالي ساديو ماني هجمة للريدز، في الدقيقة 63، وفضل خلالها التمرير لزميله الغيني نابي كيتا، الذي أضاع الفرصة، وليس لمحمد صلاح، الذي كان في موقع أفضل للتهديف،ما أثار غضب مدرب الفريق.

