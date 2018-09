المتوسط:

تقدم فريق أتلتيك بيلباو على ضيفه ريال مدريد، في الشوط الأول للمباراة بينهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم إيكار مونياين هدف التقدم للفريق الباسكي، في الدقيقة 32، من متابعة لكرة من مسافة قريبة، على ملعب ” سان ماميس”، في مدينة بيلباو.

The post أتلتيك بيلباو يتقدم بهدف على ريال مدريد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية