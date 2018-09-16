الـدوري الممتـاز ينطلق مـطلع أكتـوبر والسـوبر أواخـر الشهـر الجـاري

طرابلس 16 سبتمبر 2018 ( وال ) – حدد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من شهر أكتوبر القادم موعدا جديدا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019.

وبحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم فقد تقرر إقامة مباراة كأس السوبر يوم 28 سبتمبر الجاري بحيث يختار كل من فريقي النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس ملعب لكل منهما لهذه المباراة، ثم تقام القرعة على الملعبين لتحديد ملعب مباراة السوبر.

ومن جهة أخرى قرر اتحاد الكرة تمديد فترة تسجيل اللاعبين للدوري الممتاز استثنائيا لمدة 10 أيام بحيث تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر.

كما تقرر أيضا عقد اجتماع لكل أندية الدوري الممتاز يوم 24 سبتمبر الجاري وذلك لإجراء عملية انتخاب رئيس، ونائب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز التي ستتولى مهمة الإشراف على مسابقة الدوري للموسم الرياضي 2018 / 2019 .

ومن جهة أخرى سيعقد اجتماع أندية الاتحادات الفرعية مصراته وطرابلس والمنطقة الغربية صباح الإثنين القادم لاختيار الأعضاء الـ 6 لعضوية الرابطة التي ستضم 12 عضوا.( وال – طرابلس ) س أ / س ع

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