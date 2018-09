المقابل المادي يفشل صفقة انتقال معروف يوسف لأهلي طرابلس

المتوسط:

تأكد بشكل رسمى فشل انتقال النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المصري لصفوف نادى أهلى طرابلس، حيث شهدت الساعات الماضية مفاوضات من جانب النادى مع لاعب وسط الزمالك لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب ضعف المقابل المادى .

وقام نادى الزمالك بقيد معروف يوسف فى قائمة الانتظار بالموسم الحالى وبالتالى لا يحق له الاشتراك مع ناديه فى المباريات.

وكان النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، قد وضع شرطا خاصة للموافقة على الانتقال لنادى أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم بدء من العام الحالي وهو ضرورة استمرار إيهاب جلال المدير الفني مع الفريق الليبي طوال فترة الإعارة.

وطلب معروف يوسف اعتبار عقد إعارته لنادى أهلي طرابلس الليبي مفسوخا تلقائيا حال رحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق فى أي وقت ليكون مصيره وبقائه مرتبط بتواجد المدير الفني طوال فترة الإعارة.

