اخبار الرياضة

«المقيرحي» مستمر في قيادة «الصقور» لموسم كروي جديد

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن نادي الصقور، تجديد التعاقد مع المدرب الوطني مفتاح المقيرحي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي لموسم جديد.

وكان «المقيرحي» قد قاد «الصقور» الموسم الماضي وصعد بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد تتويجه ببطولة الدوري.

وتعاقدت إدارة نادي الصقور مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف فريقها قبل انطلاق الموسم الجديد ومن أبرز التعاقدات مدافع الفريق السابق سالم سليم، وعبد الرحمن يايا، وحسين سمير.

The post «المقيرحي» مستمر في قيادة «الصقور» لموسم كروي جديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك