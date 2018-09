«المقيرحي» مستمر في قيادة «الصقور» لموسم كروي جديد

المتوسط:

أعلن نادي الصقور، تجديد التعاقد مع المدرب الوطني مفتاح المقيرحي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي لموسم جديد.

وكان «المقيرحي» قد قاد «الصقور» الموسم الماضي وصعد بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد تتويجه ببطولة الدوري.

وتعاقدت إدارة نادي الصقور مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف فريقها قبل انطلاق الموسم الجديد ومن أبرز التعاقدات مدافع الفريق السابق سالم سليم، وعبد الرحمن يايا، وحسين سمير.

