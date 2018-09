المتوسط:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة التي جمعت ليفربول ومضيفه توتنهام هوتسبير أمس السبت ضمن الجولة الخامسة من البريميرليغ، والتي شهدت لقطة مثيرة للجدل كان بطلها نجم الريدز السنغالي ساديو ماني.

وفضل ماني في إحدى الهجمات المرتدة تمرير الكرة لزميله الغيني نابي كيتا الذي أضاع الفرصة على التمرير لمحمد صلاح، الذي كان في موقع مثالي للتهديف.

وقال الكثير من عشاق صلاح إن ماني أصيب بعقم تهديفي في مباراة الأمس بسبب أنانيته وتعمده عدم التعاون مع الفرعون المصري، وكأن لعنة محمد صلاح قد حلّت به، ليصوم عن التهديف أمام توتنهام رغم الفرص الكثيرة التي سنحت له، ورغم تحقيقه انطلاقة قوية هذا الموسم بتسجيل 4 أهداف في 4 جولات من عمر الدوري على عكس صلاح الذي لم يسجل سوى هدفين حتى الآن.

كما فتح ماني على نفسه أبواب جهنم، حيث بدأت جماهير الريدز تتطالبه بالرحيل عن النادي بسبب عدم تعاونه مع صلاح هداف الفريق والبريميرليغ.

وانتهت المباراة بفوز الريدز 2-1، وسجل هدفي ليفربول الثنائي فاينالدوم وفيرمينيو في الدقيقتين 39 و54، بينما جاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

The post لعنة الفرعون صلاح تصيب ماني وجماهير ليفربول تطالب برحيله appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية