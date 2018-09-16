انطلاق نهائيات ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية في بنغازي

بنغازي 16 سبتمبر 2018 (وال) – انطلقت أمس السبت 15/9/2018 على شاطئ مصيف جليانة بنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 2018 بمشاركة ثماني فرق واعتذار فريقين .

وشهدت مباريات الدور الأول للنهائيات إقامة عشر مباريات على الفترتين الصباحية والمسائية .

يذكر أن الفرق الثمانية المشاركة قسمت إلى مجموعتين أربع فرق في كل مجموعة تترشح للدور السداسي ثلاث فرق من كل مجموعة بنظام الدوري الكامل .

هذا وقد صرح لوكالة الأنباء الليبية عضو الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بنغازي فيصل الشريف بأن الاتحاد الليبي قد خصص مكافآت مالية للفائزين الأوائل ستكون كالتالي :

الفريق الفائز الأول 2000 دينار

الفائز الثاني 1500 دينار

الفائز الثالث 1000 دينار

الفائز الرابع 800 دينار.

وأضاف فيصل بأن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قام بتشكيل لجنة مختصة لاختيار عناصر المنتخب الليبي خلال هذه النهائيات للمشاركة بهم في البطولات والاستحقاقات القادمة العربية والأفريقية.(وال – بنغازي) ف ح/ أ د

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