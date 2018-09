الترجي يهزم النجم الساحلي في ربع نهائي «أبطال إفريقيا»

المتوسط:

فاز فريق الترجي على ضيفه النجم الساحلي بهدفين لهدف، في “الديربي” التونسي، الذي جرى بينهما، يوم أمس السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الترجي كل من، شمس الدين الذوادي، وسامح الدربالي، في الدقيقتين (2 و77) على الترتيب. بينما سجل عمار الجمل هدف النجم الساحلي، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وستقام مباراة الإياب على ملعب النجم الساحلي، يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري، في الملعب الأولمبي بسوسة.

وسيلعب الفائز من “الديربي” التونسي مع الفائز من المواجهة بين فريقي بريمييرو دي أوجوستو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي، اللذين تعادلا سلبا في مباراة الذهاب، على أرض الأول.

