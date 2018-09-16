القرقني يحصد برونزية مستر أولومبيا

نال البطل الليبي كمال القرقني برونزية بطولة مستر أولمبيا الأقوى على الاطلاق في كمال الأجسام بعد حلوله ثالثا ليضيف نجاحا جديدا لسجلاته بعد نيله بطولة أرنولد كلاسيك في مارس الماضي .

البطل الليبي قدما عرضا رائعا في لاس فيغاس فجر السبت حيث لم تسجل أي نقطة سلبية في حقه ليحصد القرقني المركز الثالث وجائزة عشرة ألاف دولار ، أما الميدالية الذهبية فكانت من نصيب البطل الويلزي فليكس لويس الذي قدم أفضل عرض في البطولة .

يشار إلى أن القرقني سافر للبطولة على نفقته الخاصة بعد أن جهز نفسه في طرابلس بنادي القرقني بسوق الجمعة وظل متواصلا مع محبيه بصورة يومية كما تجاوز النكسة التي تعرض لها قبل يومين من العرض بتعرضه لإصابة بسيطة

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