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القرقني يحصد برونزية مستر أولومبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نال البطل الليبي كمال القرقني برونزية بطولة مستر أولمبيا  الأقوى على الاطلاق في كمال الأجسام بعد حلوله ثالثا ليضيف نجاحا جديدا لسجلاته بعد نيله بطولة أرنولد كلاسيك في مارس الماضي .

البطل الليبي قدما عرضا رائعا في لاس فيغاس فجر السبت حيث لم تسجل أي نقطة سلبية في حقه  ليحصد  القرقني المركز الثالث وجائزة عشرة ألاف دولار ، أما الميدالية الذهبية  فكانت من نصيب البطل الويلزي فليكس لويس الذي قدم أفضل عرض في البطولة .

يشار إلى أن القرقني سافر للبطولة على نفقته الخاصة  بعد أن جهز نفسه في طرابلس بنادي القرقني بسوق الجمعة وظل متواصلا مع محبيه بصورة يومية كما تجاوز النكسة التي تعرض لها قبل يومين من العرض بتعرضه لإصابة بسيطة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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