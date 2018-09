كيبتشوغ يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

المتوسط:

سجل الكيني إيليود كيبتشوغ رقما قياسيا عالميا جديدا في سباقات الماراثون، بلغ ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية خلال ماراثون برلين اليوم الأحد.

وحطم كيبتشوغ الرقم القياسي العالمي السابق، المسجل باسم مواطنه دينيس كيميتو، والبالغ ساعتين ودقيقتين و57 ثانية، والذي حققه الأخير في ماراثون برلين 2014.

ولم يواجه كيبتشوغ أي صعوبة في طريقه للفوز، وتحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد.

وأكد هذا الفوز الساحق، مكانة كيبتشوغ كأفضل عداء ماراثون على مر العصور، حيث تتضمن قائمة إنجازاته إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وثلاثة ألقاب في ماراثون لندن، ومثلها في ماراثون برلين.

