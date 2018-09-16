من لاعب إلى “مخطط” لضم ميسي.. هل يفعلها بيكهام؟

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية عزم مالك نادي إنتر ميامي الأميركي , ديفيد بيكهام التعاقد مع ليونيل ميسي، ليكون الأرجنتني ضمن صفوف الفريق الذي من المفترض أن يتواجد في دوري “أم إل إس” سنة 2020 حيث سيكون عقد ميسي مع برشلونة حينها في سنته الأخيرة وميسي في سن الـ34 مايعني أن حظوظ إنتقاله قد تكون وفيرة لنادي ديفد بيكهام .

وتناولت صحيفة “التايمز” هذا الخبر في طارحة المشروع الجديد للنجم الإنجليزي الذي يخوض محطة جديدة في مسيرته وهي رئاسة إنتر ميامي، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يقبل ميسي بالانتقال إلى إنجلترا وهو الذي أشار سابقا إلى رغبته إنهاء مسيرته بمسقط رأسه بالأرجنتين أم أن بيكهام سيدفع 626 مليون يورو فيمة الشرط الجزائي في عقد لو ميسي .

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