الدوري الممتاز ينطلق في أكتوبر والسوبر أواخر سبتمبر

حدد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من أكتوبر موعدا جديدا لانطلاق الدوري الممتاز للموسم الرياضي ألفين وثمانية عشر ألفين وتسعة عشر.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد إقامة مباراة كأس السوبر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بين بطل الدوري فريق النصر مع بطل الكأس فريق الاتحاد على ملعب سيحدد لاحقا، كما تقرر أيضا عقد اجتماع أندية الدوري الممتاز في الرابع والعشرين من سبتمبر لإجراء عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز التي ستتولي مهمة الإشراف على مسابقة الموسم الجديد.

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