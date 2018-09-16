إبراهيموفيتش يصنع التاريخ ويسجل الهدف الـ500 بطريقة أسطورية

سجل زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي هدفاً تاريخياً في مسيرته، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام تورونتو التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات المجموعة الشرقية بمسابقة الدوري الأمريكي والتي انتهت بخسارة لوس أنجلوس جالاكسي بنتيجة 5 – 3.

وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل الهدف الـ500 في مسيرته مع مختلف الأندية التي لعب بصفوفها ومع منتخب السويد، وذلك بطريقة فنية رائعة في شباك تورونتو.

وتكشف الإحصائيات أن إبراهيموفيتش أحرز 437 هدفا مع 9 أندية قبل مباراة اليوم كالتالي: 18 هدفاً مع مالمو السويدى، 48 مع أياكس، 26 مع يوفنتوس، 66 مع إنتر ميلان، 22 مع برشلونة، 56 مع ميلان، 156 مع باريس سان جيرمان، 29 مع مانشستر يونايتد، 16 مع لوس أنجلوس جالاكسي بجانب 62 هدفاً مع المنتخب السويدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية