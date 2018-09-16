كييفو يخطف تعادلا مثيرا من روما في الدوري الإيطالي

تعادل فريق روما الإيطالي مع نظيره كييفو فيرونا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الكالتشيو على ملعب الأولمبيكو.

أهداف مباراة روما ضد كييفو فيرونا

أحرز أهداف المباراة لصالح روما كل من ستيفان الشعراوي وبريان كريستانتي بالدقيقتين 10 و30 فيما سجل هدفي فيرونا والتر بيرسا وماريوز ستيبنسكي بالدقيقتين 52 و 83 من أحداث المباراة.

بهذه النتيجة يصل روما إلى النقطة الخامسة في المركز السابع فيما يصل رصيد كييفو فيرونا إلى -1 فى مؤخرة ترتيب جدول الدوري الإيطالي.

وكان كييفو فيرونا يملك نقطة واحد جمعهما من هزيمتين وتعادل وحيد وتم خصم ثلاث نقاط منه قبل هذا المباراة ليصبح رصيده -2 بسبب إتهامه في قضية أرباح وهمية وحسابات بنكية مزيفة.

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