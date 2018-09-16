رونالدو يسجل ويقود يوفنتوس للفوز على ساسولو 2-1

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس للفوز على ساسولو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “آليانز ستاديوم” في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وسجل رونالدو هدفي اليوفي في الدقيقتين 49 و65، ليسجل النجم البرتغالي أولى أهدافه مع الفريق، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الجراي قادما من ريال مدريد.

وبات رونالدو اللاعب الخامس في التاريخ الذي يسجل 400 هدف في مباريات الدوري، والأول في القرن الـ21 الذي يحقق هذا الإنجاز.

ولم يظهر البيانكونيرى بمستوى جديد خلال مجريات أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ولم تكن هناك فرص حقيقية على مرمى ساسولو، حيث غلبت العشوائية على أداء لاعبي اليوفي، ووضح عدم انسجام رونالدو بالشكل الكافي مع لاعبي الفريق.

وفى الشوط الثاني كشر يوفنتوس عن أنيابه ونجح رونالدو في التسجيل سريعا مستغلا خطأ مدافع ساسولو ليعها بسهولة في المرمى الخالي.

ونجح الدون في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، حيث سدد الكرة بيسراه على يسار الحارس، قبل أن ينجح كوما باباكار في تسجيل هدف ساسولو الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وتعرض البرازيلي دوجلاس لاعب يوفنتوس كوستا للطرد في الوقت بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ساسولو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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