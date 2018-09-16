ساري يغازل هازارد

منذ كأس العالم الماضي في روسيا وعيون عشاق الكرة تُراقب بشغف الموهبة البلجيكية إيدن هازارد، بعد تقديمه مستويات كبيرة في المونديال حتى أنه بات حديث الصحافة العالمية والإنجليزية بشكل خاص بعد تألقه مع تشيلسي في المواسم الأخيرة.

وتمكن هازارد مساء أمس من قلب تأخر فريقه إلى فوز أمام كارديف سيتي في الدوري الممتاز، حيث أحرز هاتريك لينهي تشيلسي المباراة فائزا بأربعة أهداف لهدف.

وفي هذا الصدد، قال مدرب البلوز الإيطالي ماوريسيو ساري، إن إيدن هازارد يعد على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “إيدن هازارد استثنائي كنت أعتقد أنه من ضمن الأفضل في أوروبا لكن الآن غيرت رأيي لأنه ربما يكون الأفضل في أوروبا”.

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