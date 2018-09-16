يونايتد يخطف النقاط من واتفورد

حسم مانشستر يونايتد مواجهته أمام مضيفه واتفورد بهدفين لهدف ضن الجولة الخامسة على أرضية ملعب فيكارج رود.

وافتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أول أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 35، ليعزز المانيو بعدها بثلاث دقائق من تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق مدافعه كريس سمولينغ بطريقة جميلة.

لكن واتفورد تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق أندري غراي، ليحقق أبناء المدرب جوزيه مورينهو فوزهم الثاني على التوالي ويحصدوا النقطة التاسعة، فيما سقط واتفود للمرة الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيدهم عند 12 نقطة .

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