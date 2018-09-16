اخبار الرياضة

يونايتد يخطف النقاط من واتفورد

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم مانشستر يونايتد مواجهته أمام مضيفه واتفورد بهدفين لهدف ضن الجولة الخامسة على أرضية ملعب فيكارج رود.

وافتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أول أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 35، ليعزز المانيو بعدها بثلاث دقائق من تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق مدافعه كريس سمولينغ بطريقة جميلة.

لكن واتفورد تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق أندري غراي، ليحقق أبناء المدرب جوزيه مورينهو فوزهم الثاني على التوالي ويحصدوا النقطة التاسعة، فيما سقط واتفود للمرة الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيدهم عند 12 نقطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك