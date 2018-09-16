رونالدو “يفك النحس” في الكالشيو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ساسولو بنتيجة هدفين دون رد لحساب الجولة الرابعة من الدوي الإيطالي.

وسجل الدون أول أهدافه في الكالشيو في الدقيقة الـ50 ليتمكن بعدها بـ15 دقيقة من الإمضاء على الهدف الثاني ليعلن صاروخ ماديرا عودته للتهديف بعد غياب طويل.

وقبل نهاية المباراة تمكن كوما باباكر من تقليص الفارق للضيوف وتحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيدة العجوز إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب العام بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة السابعة في الترتيب الثالث مؤقتا.

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