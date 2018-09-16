اخبار الرياضة

رونالدو “يفك النحس” في الكالشيو

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ساسولو بنتيجة هدفين دون رد لحساب الجولة الرابعة من الدوي الإيطالي.

وسجل الدون أول أهدافه في الكالشيو في الدقيقة الـ50 ليتمكن بعدها بـ15 دقيقة من الإمضاء على الهدف الثاني ليعلن صاروخ ماديرا عودته للتهديف بعد غياب طويل.

وقبل نهاية المباراة تمكن كوما باباكر من تقليص الفارق للضيوف وتحديدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيدة العجوز إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب العام بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة السابعة في الترتيب الثالث مؤقتا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك