ذئاب روما تواصل نزيف النقاط

واصل نادي روما سقوطه هذا الموسم بعدما تعادل مع ضيفه كييفو فيرونا بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما .

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق سيفان الشعراوي، ليضيف بريان كريستانتي ثاني أهداف فريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 30.

وقلّص كييفو الفارق في الشوط الثاني عن طريق السلوفاكي فالتر بيرسا في الدقيقة 52، ثم عادل فريق مدينة فيرونا النتيجة قبل نهاية المباراة بقليل عن طريق البولندي ماريوز ستيبينسكي .

وبذلك يواصل ذئاب العاصمة الإيطالية نزيف النقاط ويحل في المركز السابع برصيد خمس نقاط، فيما لايزال كييفو متذيلا للترتيب العام .

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