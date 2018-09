البريطاني ييتس يفوز بسباق إسبانيا للدراجات

المتوسط:

استطاع سايمون ييتس الفوز في سباق إسبانيا للدراجات يوم الأحد ليكمل ثلاثية غير مسبوقة للمتسابقين البريطانيين في 2018.

ودافع ييتس (26 عاما) بنجاح عن تفوقه بفارق دقيقة واحدة و26 ثانية على الاسباني إنريك ماس صاحب المركز الثاني في المرحلة الأخيرة من السباق التي امتدت لمسافة 100.9 كيلومتر في شوارع مدريد وفاز بها الايطالي إيلي فيفياني.

واحتل الكولومبي ميجل انخيل لوبيز المركز الثالث في الترتيب العام بفارق دقيقتين وأربع ثوان عن البطل لينضم إلى ماس وييتس على منصة التتويج في سباق كبير لأول مرة في مسيرتهم.

وضمن ييتس تقريبا الفوز بالسباق بعد حصوله على المركز الثالث في المرحلة قبل الأخيرة في جبال أندورا، ليعوض انهياره قرب نهاية سباق ايطاليا بعد تصدره على مدار 13 مرحلة.

وحقق المتسابق البريطاني أول لقب لفريقه الاسترالي ميتشلتون-سكوت كما أكمل الانتصارات البريطانية في السباقات الثلاثة الكبيرة هذا العام بعد فوز كريس فروم بسباق ايطاليا في مايو ايار وجيرينت توماس بسباق فرنسا في يوليو تموز.

