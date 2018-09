ثنائية يارمولنكو تقود وست هام لأول فوز بالدوري الانجليزي

المتوسط:

فاز وست هام يونايتد 3-1 على ايفرتون في استاد جوديسون بارك يوم الأحد ليضمن أول ثلاث نقاط له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بينما تجرع المدرب ماركو سيلفا مرارة أول هزيمة منذ تولى قيادة ايفرتون.

تقدم وست هام بعد 11 دقيقة من هجمة مرتدة عبر أندريه يارمولنكو ثم سدد المهاجم الأوكراني كرة رائعة بعد 20 دقيقة ليضاعف التقدم.

ومن ضربة رأس قلص جيلفي سيجوردسون الفارق ليعيد ايفرتون للقاء قبل انتهاء الشوط الأول لكن هدف ماركو أرناوتوفيتش بعد مرور ساعة من زمن المباراة ضمن صعود وست هام من قاع الجدول إلى المركز 16.

ولم يسدد ايفرتون أي كرة على المرمى في الشوط الثاني ليتعرض لثالث هزيمة من وست هام في آخر 21 مواجهة بالدوري الممتاز.

