فرايبورج وشتوتجارت يتقاسمان النقاط في مباراة متقلبة

أحرز كل من فرايبورج وشتوتجارت هدفين في الشوط الثاني المتقلب ليتعادلا 3-3 يوم الأحد ويحصلا على أول نقطة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وهز ماريو جوميز مهاجم شتوتجارت الشباك مرتين في غضون سبع دقائق في بداية الشوط الثاني ليساعد فريقه على تحويل تأخره بهدف إلى تقدم 2-1.

وسجل مهاجم المانيا البالغ من العمر 33 عاما من متابعة في الدقيقة 49 بعد أن ألغى إميليانو إنسوا في نهاية الشوط الأول تقدم فرايبورج عن طريق جيروم جوندورف في الدقيقة الأولى.

وعادل فرايبورج النتيجة عبر جوندورف بعد ثلاث دقائق أخرى قبل أن يحول جوميز برأسه تمريرة عرضية إلى الشباك في الدقيقة 56 ليعيد التقدم إلى شتوتجارت.

لكن فرايبورج لم يستسلم ونجح في التعادل مرة أخرى بتسديدة من لوكا فالدشميدت في الدقيقة 81.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت يوم الأحد، تعادل فيردر بريمن 1-1 مع نورمبرج الوافد الجديد.

ويملك بايرن ميونيخ المتصدر تسع نقاط من ثلاث مباريات بعد فوزه 3-1 على باير ليفركوزن يوم السبت محققا انتصاره الثالث على التوالي.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني بسبع نقاط، بالتساوي مع أربعة فرق أخرى، بعد تغلبه 3-1 على اينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة.

