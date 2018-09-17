غوارديولا يسخر من فكرة تدريب “التانغو”؟

218TV|خاص

بعد يومين من مقابلته الإذاعية مع إذاعة “يونيفيرسو فالدانو” الإسبانية لا يزال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا يثير عاصفة من الرفض والجدل حول الأرجنتين، بعدما أطلق “إجابة غامضة” بشأن امكانية توليه قيادة منتخب الأرجنتين في المرحلة المقبلة، إذ انفجر ضاحكاً مع عبارة: “لا أرجوكم”، حينما سئل ما إذا كان المنتخب الذي يحلم بإنهاء مسيرته معه هو منتخب الأرجنتين، لكن المدرب الإسباني لم يُوضّح ما إذا كان يقصد “السخرية” من منتخب التانغو أم أنه يقصد بأن الفكرة مستبعدة.

والإسباني غوارديولا لم يخف رغبته في أن يُنْهي مسيرته التدريبية مع نادي برشلونة الإسباني مجدداً، معلنا رغبته أيضا في أن تدريب منتخب عالمي هو أحد الخيارات بشأن إنهاء مسيرته في “المُسْتطيلات الخُضْر”، لكن غواردولا الذي سبق لإسمه أن كان مرشحاً في أوساط أرجنتينية لقيادة “التانغو” لانتشاله من “التخبط الكبير” صدم عُشّاق منتخب الأرجنتين، ومحبيه في الداخل الأرجنتيني، فيما لا يزال غوارديولا صامتا بشأن الجدل المتداول.

وعانى الأرجنتين كثيرا في السنوات القليلة الماضية، وسط نفور عدد من المدربين من تولي قيادته، فبعد أن تأهل بشق الأنفس إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أُقيمت في روسيا من منتصف شهر يونيو إلى منتصف شهر يوليو الماضيين، لوحظ أن “التانغو” قد عانى بشكل مضاعف في مواجهات الدور الأول، إذ تأهل بصعوبة إلى الدور الثاني من نهائيات المونديال قبل أن يسقط ب”رباعية فرنسية”، ويُغادر مونديال روسيا.

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