خلال ساعات.. خطاب من اتحاد كرة القدم المصري لـ”محمد صلاح”

يرسل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، خلال الساعات المقبلة، الرد الرسمى إلى رامى عباس، محامى محمد صلاح، نجم ليفربول، والمنتخب المصري، بعد تمسك اللاعب بإرسال رد رسمى للوكيل بشأن المطالَب التى أعلنها موخرا.

واتفق مجلس الجبلاية على تفاصيل الرد، والذى يتضمن أنه لا صحة لما تردد مؤخراً حول تغيير لائحة الفيفا بشأن الحقوق التسويقية للاعبين أثناء التواجد فى المعسكرات الرسمية للمنتخبات، بحيث يتم بالاتفاق بين اللاعب والاتحاد المحلى بمقابل مادى يحصل عليه اللاعب.

كما يتضمن الرد أن الحقوق التسويقية والإعلانية لمحمد صلاح تعتبر ملكاً لاتحاد الكرة والمنتخب المصرى ورعاته فى المعسكرات والمباريات الرسمية المدرجة فى الأجندة الدولية، وفقا للائحة الفيفا، وأن اتحاد الكرة يحافظ على حقوقه وفقاً للوائح.

