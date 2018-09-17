كالياري يجبر ميلان على التعادل

أفلت ميلان من ثاني هزائمه هذا الموسم، وعاد بنقطة التعادل من ملعب مستضيفه كالياري، بتعادله معه بهدف لمثله، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الكالتشيو

أصحاب الأرض كانو السباقين بهز الشباك عبر البرازيلي جواو بيدرو، بعد أربع دقائق من انطلاق المباراة، فيما أحرز غونزالو إيغوايين هدف التعادل لميلان بعد عشر دقائق من انطلاق الحصة الثانية ، تعادلٌ وصل بميلان للنقطة الرابعة في المركز الخامس عشر فيما وصل كالياري لنقطته الخامسة في المرتبة الثانية عشر على اللائحة.

ويعدّ هدف إيغوايين الأوّل له بقميص الفريق اللومباردي منذ انضمامه له في صفقة تبادلية مع المدافع ليوناردو بونوتشي في الميركاتو الماضي

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