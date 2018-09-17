هاميلتون يحرز جائزة سنغافورة

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا وان، ليبتعد في صدارة الترتيب العام بفارق أربعين نقطة عن ملاحقه سباستيان فيتل سائق فيراري.

ولم يكن الانتصار الرابع لهاميلتون في حلبة مارينا باي سهلا على البريطاني بعد المنافسة الشديدة التي أظهرها ماكس فيرشتابن الذي أنهى السباق في المركز الثاني، فيما جاء فيتل في المركز الثالث في خطة قد تقلل من حظوظه في المنافسة على اللقب قبل ست سباقات من نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر الانتصار الـ 69 في تاريخ البريطاني ويحمل الرقم 7 له في هذا الموسم الذي يسير باتجاه الفوز به بعد توسيعه الفارق مع سباستيان فيتل، وكان بمقدور هاميلتون الابتعاد أكثر في الصدارة لولا تخفيضه السرعة في اللفة الـ38.

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