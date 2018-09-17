الأهلي طرابلس ينتدب لاعب فرنسي

أخبار ليبيا24- خاص

أنهت إدارة النادي الأهلي طرابلس رسميا إجراءات التعاقد مع المدافع المالي الأصل الفرنسي الجنسية عبدو لاي فرانسيس دياكيتي قادما من الدوري القبرصي، حيث اجتاز اللاعب الكشف الطبي.

وانضم اللاعب لتدريبات الأهلي طرابلس خلال معسكره الحالي بمصر و خاض معه مباراة ودية أمام المقاولون العرب وقدم خلالها مستوى جيد مما حذا بالمدير الفني إيهاب جلال بالمطالبة بالتعاقد معه.

ويبلغ دياكيتي من العمر، 28عام وتكون في نادي لوهافر الفرنسي قبل أن يلعب لنادي بارما و تيرامو في إيطاليا و سبق للاعب تمثيل منتخب فرنسا تحت 19 عاما.

ولعب في الدوري القبرصي أكثر من 32 مباراة في الدوري المحلي ووقع خلال فترة الانتقالات مع الأفريقي التونسي و لكن الجامعة التونسية رفضت تسجيله بسبب عدم تجاوزه العدد المطلوب من المباريات الدولية مع منتخب بلاده حسب ضوابط الجامعة التونسية لكرة القدم.

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