باريس سان جيرمان يخوض مرانه الأخير قبل لقاء ليفربول غدا

خاض فريق باريس سان جيرمان مرانه الأخير، اليوم الاثنين، قبل مغادرة العاصمة الفرنسية “باريس” إلى إنجلترا استعداداً لمواجهة ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، غداً الثلاثاء على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا فريقى ليفربول الإنجليزى وباريس سان جيرمان الفرنسى فى المجموعة الثالثة بجانب نابولى الإيطالى والنجم الأحمر الصربى.

ويدير المباراة طاقم تحكيم تركى يضم كلاً من، كونيت تشاكير “حكم ساحة” ويعاونه باهاتين دوران وطارق أونجون، بالإضافة إلى حسين جوسيك وباريس سيمسيك.

