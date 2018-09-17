لاتسيو يفوز خارج ملعبه وروما يواصل هدر النقاط

حقق لاتسيو انتصارا ثمينا على مستضيفه إيمبولي بهدف دون رد بملعب كارلو كاستيلاني ضمن الجولة الرابعة.

وسجل الدولي الإيطالي، ماركو بارولو، هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني ليرتقي نسور العاصمة إلى المركز الثامن في جدول الترتيب بست نقاط في حين تجمّد رصيد امبولي عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

ولم يحافظ روما على تقدّمه أمام ضيفه كييفو، فتعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة استضافها ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

ورغم إنهاء أصحاب الأرض الشوطَ الأول متقدّمين بهدفي ستيفان الشعرواي في الدقيقة العاشرة وبريان كريستانتي في الدقيقة الثلاثين، عاد الفريق الأصفر لأجواء المباراة في الشوط الثاني، إذ قلص فالتر بيرسا النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين ثم ضرب ماريوستيبنسكي أصحاب الأرض في مقتل بنجاحه في إدراك التعادل قبل سبع دقائق من النهاية؛ ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

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