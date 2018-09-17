هذا ما اعترف به الدون بعد فك صيامه عن الأهداف.

أقرّ نجم نادي يوفنتس الجديد كريستيانو رونالدو بخوفه الشديد بعد تركه ريال مدريد الإسباني وانتقاله إلى تورينو.

وأكّد الدون أنّ ما انتابه من مشاعر خوف وارتباك هي حالة عادية يمرّ بها أي كائن بشري، واعترف أنّه كان قلقا، ولا يستطيع التحكم في ذلك. إلّا أنّ مساعدة زملائِه في السيدة العجوز، جعلته يتأقلم بسرعة، ويبذل المزيد من الجهد والعمل، لأنّ الأهداف ستأتي لا محالة.

وكان كريستيانو قد سجّل هدفين في مباراة فريقه أمام ساسولو بالكالتشيو بعد بدايةٍ لم تكن موفقة للدون، عجز فيها عن غزو شباك حرّاس المرمى الإيطاليين.

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