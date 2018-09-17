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انطلاق منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الوطني للناشئين للكيك بوكسينغ مشاركتهم الفعلية في بطولة العالم للناشئين والشباب التي تدور هذه الأيام في مدينة فينسيا الإيطالية.

وخضع أبطال ليبيا  صبح اليوم إلى الكشف الطبي والميزان ومن ثم إلى قرعة البطولة حيث ستشهد مدينة فينسيا اليوم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية للكيك بوكسينغ “الواكا”.

وأعرب مدرب المنتخب الوطني علي الهرام  لـ218 عن تفاؤذله بتحقيق لاعبيه لأنجاز جديد والعودة الي ليبيا بقلائد مختلفة مؤكدا في الوقت ذاته رغبة الرياضين تحقيق انجاز جديد يضاف الى الرياضة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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