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أندية الممتاز تطالب باجتماع مع السراج

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت رابطة أندية الدوري الممتاز بالإجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وذلك قبل انطلاق الدوري بداية أكتوبر المقبل.

وأرسل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري رسالة إلى السراج عقب الاجتماع الذي عقده اليوم مع رابطة الأندية المشاركة في الدوري الممتاز طالبه فيها بالجلوس مع ممثلي الأندية الأربعة والعشرين لشرح الصعوبات التي تعانيها الأندية قبل انطلاق الموسم الكروي الذي من المفترض أن ينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل، فيما تم تأجيل اجتماع رابطة أندية المنطقة الغربية إلى وقت لاحق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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