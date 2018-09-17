الأندية الليبية تطلب مقابلة السراج

طالبت أندية الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم في خطاب موجهة بشكل عاجل إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، بعقد اجتماع معه لبحث الكثير من الأمور التي تهم الرياضة الليبية بشكل عام.

وجاء الخطاب الموجه بتوقيع من رئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري عقب اجتماعه، صباح اليوم الاثنين، بأندية المنطقة الغربية، بمقر اتحاد الكرة في طرابلس، مشيرا في خطابه إلى طلب عقد الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي بشخصه لشرح بعض الموضوعات الهامة التي تتعلق بالأندية والشأن الرياضي من ناحية والضغوطات الاقتصادية التي تعيشها الأندية الليبية وسط احتقان سائد من ناحية أخرى.

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