تعديلات جديدة في لجان اتحاد الكرة

عُين المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم حبيب البوسيفي لقيادة لجنة المسابقات، فيما أوكل رئاسة لجنة التحكيم لعبد الحفيظ العقوري في الاجتماع الذي عقده أمس الأحد في العاصمة طرابلس.

وأحدث اجتماع المكتب التنفيذي تعديلات جديدة على بعض لجان اتحاد الكرة، إذ خلف حبيب البوسيفي رئيسَ لجنةِ المسابقات السابق يونس الكزة، فيما سيبدأُ عبد الحفيظ العقوري مهامّه خلفاً لعبد الحكيم الشلماني.

وشدّد أعضاءُ المكتب التنفيذي على ضرورة دعم اللجان العاملة، وتهيئةِ كلّ الظروف من أجل إنجاحِ جميع المسابقات الرسمية المعتمدة للموسم المقبل.

وستقوم اللجنة المكلّفة بمعاينة الملاعب بزيارة ملعب شهداء بنينا للاطلاع على مدى جاهزيته من عدمها لاحتضان مباراة كأس السوبر، بين النصر بطل مسابقة الدوري للموسم الماضي، والاتحاد بطل كأس ليبيا.

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